https://static.news.ru/photo/af5eaa3e-a145-11e9-9198-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Большинство опрошенных сервисом «Яндекс.Музыка» признались, что любовь к музыке передалась им от родителей.

Увлечение рок-н-роллом, панк-роком и альтернативными жанрами вошло в первую тройку стилей, которые респонденты предпочитают так же, как и их старшие родственники, сообщает ТАСС .

Только 20% смогли назвать любимые песни своих родителей. Так, отцы предпочитают The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody группы Queen, а матери «Варвару» группы «Би-2», «Восьмиклассницу» Виктора Цоя и Ohne dich немецкой Rammstein.

