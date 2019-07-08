Большинство опрошенных сервисом «Яндекс.Музыка» признались, что любовь к музыке передалась им от родителей.
Увлечение рок-н-роллом, панк-роком и альтернативными жанрами вошло в первую тройку стилей, которые респонденты предпочитают так же, как и их старшие родственники, сообщает
Только 20% смогли назвать любимые песни своих родителей. Так, отцы предпочитают The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody группы Queen, а матери «Варвару» группы «Би-2», «Восьмиклассницу» Виктора Цоя и Ohne dich немецкой Rammstein.
Как писал News.ru ранее, названы самые богатые рэп-исполнители. Jay-Z признан самым успешным в мире музыкантом жанра по версии американского Forbes. Рейтинг был опубликован в четверг, 13 июня.