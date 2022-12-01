Россиянам рассказали, как купить квартиру со скидкой Депутат ГД Колунов: жилье с реальной скидкой лучше приобретать в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал в беседе с NEWS.ru о том, на какую скидку реальнее всего рассчитывать при покупке квартиры. По его словам, скидку в 10% предложат только застройщики в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, где рынок «перегрет», а разница между себестоимостью и ценой позволяет делать скидки не более 15%. Более же серьезные скидки должны насторожить клиента.

Выгоду в 30%, а тем более 50% лучше рассматривать как предбанкротное состояние застройщика. Бойтесь компаний, готовых давать огромные скидки, — подчеркнул депутат.

По его словам, застройщики в других регионах «гораздо скромнее» и не завышали цен даже в условиях стабильного спроса на новую недвижимость. Поэтому стоимость их объектов более разумна, а в целом ряде регионов близка к себестоимости.

Ранее инвестор Татьяна Волкова рассказала, что одним из наиболее действенных способов сэкономить на покупке квартиры является торг. Она утверждает, что на сегодняшний день спрос на рынке недвижимости в значительной степени упал, а потому возможность сбить стоимость становится все более реальной. Разница в цене может составлять более 10 млн рублей. Кроме этого, если квартира приобретается в кредит, рекомендуется изучить все доступные процентные ставки на рынке и использовать любые доступные налоговые вычеты.