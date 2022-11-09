Названы четыре способа сэкономить на покупке квартиры Инвестор Волкова: чтобы сэкономить на покупке квартиры, нужно торговаться и использовать налоговые вычеты

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Инвестор Татьяна Волкова в беседе с NEWS.ru назвала четыре действенных способа сэкономить на покупке квартиры. По ее словам, одним из наиболее действенных методов по-прежнему является торг. Она утверждает, что на сегодняшний день спрос на рынке недвижимости в значительной степени упал, а потому возможность сторговаться становится все более реальной. Разница в цене может составлять более 10 млн рублей.

Сейчас рынок продавцов и покупателей намного меньше, поэтому не стесняйтесь торговаться, за установленную продавцом цену купить всегда успеете. Дисконт иногда доходит до сотен тысяч рублей, а иногда и до десятков миллионов от ценовой категории квартиры. Основание для торга — спрос гораздо ниже предложения, а также то, что вы ведете переговоры по нескольким объектам, и у вас есть отличная альтернатива. Кроме того основанием для торга может стать тщательный осмотр квартиры и наличие каких-то недочетов, — объясняет Волкова.

Кроме этого, если квартира приобретается в кредит, инвестор предлагает изучить все доступные процентные ставки на рынке. По ее словам, разница даже в 0,5% способна существенно повлиять на расходы. Кроме этого необходимо изучить тему страхования жизни, поскольку в этой сфере стоимость услуг может различаться вдвое.

Также при пользовании кредитом Волкова советует использовать любые доступные налоговые вычеты.

Еще один способ сэкономить на покупке квартиры — это использовать все налоговые вычеты, которые вам причитаются. Для этого нужно подать документы в налоговую и возместить те самые 13% на покупку квартиры и на уплаченные проценты по ипотеке, если вы используете кредитный рычаг, — заявляет она.

Помимо всего вышеперечисленного инвестор предлагает изучить сам объект: его расположение, удаленность от метро, если оно есть, от центра города. Она объясняет, что необходимо составить четкий чек-лист того, что необходимо покупателю прямо сейчас — социальная инфраструктура, ТЦ рядом с домом, транспортная доступность и т.д. По ее словам, эти факторы также могут существенно повлиять на стоимость.

Как сообщалось ранее, рекордное количество выставленных на продажу квартир в Москве фиксируют в разных аналитических организациях. По некоторым оценкам, в октябре москвичи пытались продать на 20% больше вторичного жилья, чем в сентябре, а за последние три месяца этот показатель и вовсе вырос на 60%. В среднем по России предложение тоже пока растет, хотя и не такими темпами, как в столице. А раз желающих продать квартиру больше, чем готовых купить, жилье в Москве и ряде городов дешевеет, а продавцы готовы существенно снизить цену при торге.