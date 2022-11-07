Аналитики: жилье в Москве и Подмосковье продолжает дешеветь К тому же собственники квартир готовы давать скидки до 20%

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Рекордное количество выставленных на продажу квартир в Москве фиксируют в разных аналитических организациях. По некоторым оценкам, в октябре москвичи пытались продать на 20% больше вторичного жилья, чем в сентябре, а за последние три месяца этот показатель и вовсе вырос на 60%. В среднем по России предложение тоже пока растет, хотя и не такими темпами как в столице. А раз желающих продать квартиру больше, чем готовых купить, жилье в Москве и ряде городов дешевеет, а продавцы готовы существенно снизить цену при торге.

Предложение в столичном регионе

Руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов сообщил NEWS.ru, что в границах «старой» Москвы в октябре на продажу выставили на 5,3% квартир больше, чем в сентябре и на 46,5% больше, чем годом ранее. В Новой Москве — на 4% больше, чем в сентябре и на 22,8%, чем в октябре 2021-го. В Подмосковье рост предложения составил 4,3% за месяц и на 19,3% за год.

По другим данным, которые предоставил аналитический центр Irn.ru, объемы предложения на вторичном рынке Москвы и вовсе выросли на 20% за месяц и на 60% — за три месяца.



Эксперты отмечают, что дело не только в объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Количество выставленных на продажу квартир накапливается уже полгода, а с августа предложение растет на 15-25% в месяц. Причины, побуждающие продавать жилье, могут быть разными: от смены места жительства до потери работы и поиска средств к существованию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как снижаются цены в Москве

Однако ажиотажного спроса на жилье больше нет, и продавцам приходится снижать цены. По данным ИНКОМ-Недвижимость, в октябре средняя цена квадратного метра в «старой» Москве снизилась на 1% по сравнению с сентябрем — до 277,9 тыс. руб. В Новой Москве стоимость метра потеряла 0,3% за месяц, опустившись до 203,2 тыс. руб. В Московской области «квадрат» в октябре стоил в среднем 138,8 тыс. руб., потеряв 0,4% по сравнению с сентябрем. Однако пока цены выше, чем год назад.



Тенденцию, пусть и с немного другими цифрами, подтверждает и портал Irn.ru. Там утверждают, что в октябре квадратный метр в «старой» Москве стоил 255,7 тыс. руб., что на 0,8% дешевле, чем в сентябре. А с мая 2022 года столичные квартиры и вовсе подешевели на 5,9%, пишут аналитики. В Новой Москве цены за октябрь упали на 0,7% до 200,4 тыс. руб., в Подмосковье — на 0,3%, до 151,6 тыс. руб.

Но что важнее, во время торга продавцы квартир, например, в «старой» Москве соглашаются на скидки в 10–20%.

Сейчас процесс снижения цен только начался, и сколько он продлится, мы пока не знаем. Многое зависит не от самого рынка, а от внешних

факторов. Сейчас можно рассчитывать приобрести жилье несколько дешевле, чем на пике роста цен, — говорит Дмитрий Таганов.

О том, как падали цены на московское жилье в сентябре после объявления мобилизации, NEWS.ru писал ранее.

Предложение в России

По данным портала «Мир квартир», в целом по России (эксперты берут данные по 70 крупнейшим городам) число продаваемых квартир за месяц выросло на 3,5%, а с октября 2021 года — на 14%.

Схожие цифры дают и в риелторской компании «Этажи». По ее данным, количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке за год выросло на 14,2%.

Сейчас выставляют объекты, которые покупали на волне ажиотажного спроса в последние два года, говорит директор департамента продаж «Этажей» Сергей Зайцев. Однако рынок уже успокаивается.

Относительно сентября объем предложения вырос всего на 0,5%, и эта самая слабая динамика роста с апреля этого года. Эмоции на рынке утихли, и волна распродаж спала, причем достаточно быстро. Фактически рынок стабилизировался уже к началу октября, — указывает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с ценами в регионах

В целом квадратный метр недвижимости в прошлом месяце подорожал в 29 городах (из исследуемых 70), подешевел — в 38, а в трех остался неизменным, следует из данных портала «Мир квартир». Но в среднем цены все же снизились, пусть и на 0,3%.

Восстановление цен на вторичную недвижимость произойдет или со стабилизацией политико-экономического положения в стране, экономическим ростом и ростом доходов населения, или с открытием дешевых ипотечных программ на этом рынке, — сказал NEWS.ru директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

По словам Сергея Зайцева, этой осенью средняя стоимость «квадрата» в России демонстрирует околонулевую динамику, подрастая на 0,1% в месяц, хотя летом она уверенно снижалась. Но сейчас относительно прошлого года средняя стоимость метра все равно выше — на целых 17,7% (93,1 тыс. руб. против 77,8 тыс. руб. в октябре 2021 года).