Прокурор оформил две квартиры для малоимущих семей на своих детей В Татарстане прокурор оформил на детей две квартиры по программе для малоимущих

В Татарстане прокурор оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он оформил две квартиры, предназначенные для малоимущих семей, на своих детей, сообщает Telegram-канал Mash. Информация всплыла во время проверки, связанной с получением жилья по программе «Жилищный сертификат».

Согласно данным канала, жители Нижнекамска обратили внимание на мужчину, гражданина Таджикистана Мухиддина, после того как увидели его фотографии в социальных сетях. Местные жители заподозрили отца четверых детей в незаконности получения жилья. Выяснилось, что он регулярно брал кредиты и использовал выписки со счета, где находились деньги, чтобы подтвердить наличие средств для первоначального взноса. Однако такой взнос должен быть собственным, а не заемным, что является обязательным условием для получения жилищного сертификата, по которому государство покрывает 30% от стоимости жилья.

В посте говорится, что расследование также затронуло заместителя прокурора и руководителя исполкома. Источник отмечает, что оба получили квартиры по другой схеме, представившись госслужащими, нуждающимися в жилье. В таком случае служебные квартиры передаются в социальный найм, что позволяет затем приватизировать их. Авторы публикации уточнили, что на фоне общественного резонанса Баландину пришлось вернуть свою квартиру, а у прокурора жилье осталось.

Оказалось, что Карабышев оформил однокомнатную квартиру на своих детей — 16-летнего сына и 7-летнюю дочь, а затем приобрел двухкомнатное жилье. Утверждается, что первую квартиру он продал и забрал деньги себе, пока 140 семей ждали свои жилплощади. В отношении прокурора продолжается проверка.

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