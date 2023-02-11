Звери подземелья: как Турция спасает кошек, собак и другую живность Жертвами землетрясения стали не только люди, но и их питомцы. Самые трогательные истории спасения — в обзоре NEWS.ru

Фото: Tunahan Turhan/Global Look Press

Страшное землетрясение в Турции и Сирии не зря назвали «катастрофой для всего живого». Под завалами оказались не только люди, но и сотни тысяч домашних и уличных животных. Эксперты говорят, что в одной только Турции под руинами погребены до миллиона зверей. Как признают зоологи, многие предчувствовали надвигающуюся природную катастрофу, но никак не могли предупредить о ней своих хозяев. Как спасали четвероногих, хвостатых, усатых и пернатых — в материале NEWS.ru.

Звери славят Аллаха

Оказавшись под завалами, многие люди требовали от спасателей, чтобы те сначала вызволили их домашних питомцев. И это не удивительно. Восток, особенно Турция, славится трепетным отношением к животным. Ведь, согласно Корану, любой зверь по своей природе способен славить Всевышнего.

Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие, — говорится в священном писании мусульман.

Не удивительно, что на улицах турецких городов повсюду стоят миски с водой и кормом для кошек и собак. Не только в квартирах, но и в книжных лавках, в чайных и в кафе вместе с людьми почти всегда можно встретить их меньших братьев. Турки всегда считали животных полноправными соседями. Поэтому когда на людей обрушилось горе, многие животные разделили с ними эту участь.

За дни Сеть заполонили сотни трогательных историй о том, как спасатели достают перепуганных животных из-под завалов. И в Турции их все-таки больше, чем в Сирии. Дело вовсе не в том, что сирийцы не столь зверолюбивы. Просто в арабском мире не настолько принято заводить дома котов и собак. А значит, и потерь среди пушистых питомцев там гораздо меньше.

К тому же от Сирии отвернулся почти весь мир, оставив разрушенную войной страну без техники и инфраструктуры, один на один с катастрофой. Ресурсов, как признаются местные жители, не хватает даже на людей, не говоря уже о бедных животных.

Фото: Eduaro Verdugo/ТАСС Турецкие спасатели готовят одеяла не только для выживших людей, но и их питомцев

Храбрый пес Памук

Одна из чудесных историй спасения произошла 9 февраля в турецком регионе Хатай, по которому землетрясение ударило особенно сильно. Пока берег Искендеруна — крупнейшего города провинции — уходил под воду, спасатели спешили как можно скорее найти оставшихся в живых. На тот момент с начала катастрофы уже прошли критические 72 часа. Считается, что после этого шансы спасти людей близки к нулю.

Тем не менее многие пострадавшие под завалами все еще подавали признаки жизни. Сдаваться не планировал и храбрый белоснежный пес по кличке Памук, что в переводе значит «хлопок». Возможно, спасатели разглядели слабо виляющий хвостик или услышали, как кто-то тихо скулит. Они немедленно бросились на помощь собаке, которая оказалась болонкой.

На видео с места событий видно, как спасатели придерживают голову Памука, чтобы тот не поранился, и пытаются его откопать. На тело пса давили железные прутья, так что спасти его могло только чудо.

Ну, давайте же! О Аллах... именем Бога, давайте! — кричали спасатели, освобождая Памука.

Время от времени напуганному зверю давали попить. К счастью, все закончилось благополучным вызволением.

Все хорошо, иди сюда, песик, — воскликнул один из мужчин, беря пса на руки.

Удалось достать и хозяина Памука. Уже в больнице он узнал, что его верный друг тоже выжил.

Фото: Социальные сети Спасенный пес по кличке Памук стал героем соцсетей

Кот, которого не спасли

Другая история со счастливым концом, которой турки делятся в соцсетях, произошла в городе Кахраманмараш на юго-востоке страны. Спасатели искали выживших среди руин, как вдруг услышали детский плач. Мальчика благополучно достали на поверхность, выжила и вся его семья. Но оказалось, что помощь нужна кое-кому еще.

Там внутри остались мои птицы... Помогите им! — умолял плачущий ребенок.

Пернатые находились в железной клетке, и спустя 20 минут их тоже успешно достали. А заодно помогли и коту, застрявшему поблизости.

Человек, зверь или птица — неважно, мы должны помогать всем, — рассказал один из спасателей местному изданию.

По Сети разошлась фотография, на которой мальчик идет по руинам разрушенных зданий с двумя птичьими клетками в руках. Вероятно, что он и есть герой рассказа.

Фото: Социальные сети Трогательное фото турецкого мальчика, который на руинах несет клетки с попугайчиками, стало популярным

К сожалению, далеко не всех животных ждал счастливый конец. Тысячи пользователей популярной соцсети следили в прямом эфире за молодым мужчиной, который пытался в одиночку вытащить из-под обломков дома кота. Казалось бы, вызволение было уже близко — на поверхности показались мордочка и верхняя часть туловища бедолаги. Но лапы никак не поддавались. В конце концов молодой человек сдался, почувствовав сильный запах газа.

О Аллах! Друзья, клянусь вам, я ничего не могу поделать, — рыдал парень, покидая питомца, жалобно мяукавшего ему вслед.

Наблюдавшие за этой сценой тоже не могли сдержать слез.

И овцы целы?

От разрушений сильно пострадали и парнокопытные по всей Турции. Так, в регионе Малатья на востоке страны катаклизм разрушил ферму 60-летнего Камиля Явуза. Вместе с сараем он потерял сотни овец.

Друзья мои, наши овцы лежат под завалами. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы спасти их. Я не могу найти слов, чтобы описать, что я чувствую, — сетовал фермер.

В это время у него за спиной трепыхалась еще живая овечка. Однако помочь ей было некому: вся техника была брошена на спасение людей. А отправлять оборудование на отдаленную ферму ради пары овец никто не был готов. К тому же землетрясение сильно повредило дороги, ведущие к дому Явуза.

Его жена все время в слезах. Им даже некуда перегнать тех животных, которые выжили. Они настолько изолированы, что им даже не у кого просить помощи. Эта ферма была их жизнью, теперь ее нет, — сокрушался зять Явуза.

Ноги в лапы — и вперед

Даже с учетом международной помощи, которую международное сообщество отправило Турции, специалистов все равно не хватает. Многие волонтеры объединились в команды и ездят по пострадавшим селениям. Пока спасатели-профессионалы ищут людей, они стараются спасти как можно больше животных.

Конечно, в приоритете спасение людей. Но нельзя забывать и о других формах жизни, — говорит президент Ассоциации ветеринаров Турции Синан Окчуоглу, участвующий в создании волонтерских групп. — Есть домашние и уличные животные, домашний скот и другая живность. Наш долг — заботиться о них.

Эти волонтерские группы не только спасают животных, но и оказывают им медицинскую помощь, разыскивают их хозяев или пристраивают в приюты. Всех, кто неравнодушен к судьбе четвероногих, просят подвезти в переносные палатки волонтеров переноски, воду, корма и одеяла.

А еще специально обученные собаки и сами становятся полноправными членами спасательных бригад. Кинологи говорят, что они незаменимы.