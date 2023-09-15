ВВС Израиля ударили по военному посту ХАМАС в секторе Газа

Фото: Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные в пятницу вечером нанесли удары по военному посту, принадлежащему радикальной палестинской организации ХАМАС, на севере сектора Газа, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Атаку совершил самолет во время беспорядков и столкновений в районе забора безопасности.

Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, во время ожесточенных беспорядков и столкновений в районе забора безопасности в секторе Газа. Во время беспорядков в [израильских] солдат было брошено несколько взрывных устройств и гранат. Военнослужащие действовали по подавлению беспорядков и использовали средства для разгона их участников, — говорится в официальном сообщении.

В ходе беспорядков на израильских солдат было сброшено несколько взрывных устройств и гранат. Военнослужащие армии Израиля действовали для подавления беспорядков и использовали средства для разгона их участников.

Израильская армия не сообщила о пострадавших среди своих военнослужащих.

Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что удары по стране с территории Ливана нанесли бойцы палестинского движения ХАМАС. Также не исключается причастность Ирана к атакам. 6 апреля израильские СМИ сообщали, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города на севере страны.