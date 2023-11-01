Военный эксперт объяснил, зачем Египет разместил бронетехнику у Газы Военэксперт Кошкин: Египет разместил танки у Газы для контроля за беженцами

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Египет разместил бронетехнику, в том числе танки, вблизи сектора Газа, чтобы контролировать ситуацию на границе, так египтяне планируют предотвратить нерегулируемый выход беженцев из палестинского анклава, пояснил военный эксперт РЭУ имени Плеханова, заведующий кафедрой политологии и социологии Андрей Кошкин. Он подчеркнул в беседе с «360», что египетские власти, скорее всего, не хотят вступать в вооруженный конфликт.

Египет послал на границу бронетехнику для того, чтобы предотвратить неконтролируемый выход беженцев. Скорее всего, с этих позиций и, естественно, с позиций контроля границы, — рассказал Кошкин.

По его словам, у Египта есть принципиальная позиция по данному вопросу. Власти готовы пропускать гуманитарную помощь, но в случае с бесконтрольным выходом беженцев они обещают отправить их в Европу, отметил эксперт. Кошкин уточнил, что европейцы не готовы принять беженцев. В связи с этим Египет призывает урегулировать конфликт на месте, прекратив боевые действия. Кошкин отметил, что не стоит осуждать Каир из-за позиции по беженцам, так как египтяне «откровенно стараются помочь в этой непростой ситуации».

Военный эксперт заметил, что ситуация в секторе Газа не урегулирована, так как США и западные союзники не занимаются этим вопросом. Более того, они раззадоривают Израиль своей поддержкой. Кошкин подчеркнул, что на данном этапе сил для политико-дипломатического урегулирования конфликта недостаточно.

Египетские вооруженные силы ранее разметили танки и бронеавтомобили возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. У КПП выстроились десятки транспортных средств.