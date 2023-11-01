Египет разместил танки и бронемашины вблизи границы с Газой

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Египетские вооруженные силы разметили танки и бронеавтомобили возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщает Times of Israel. Издание отметило, что у КПП выстроились десятки транспортных средств.

Такие меры приняты из-за опасений египетского правительства. Власти полагают, что из сектора Газа могут прибыть тысячи беженцев, которые попробуют пересечь границу.

Недавно израильский публицист Исраэль Шамир заявил, что план Тель-Авива по принудительному переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет существует, и его реализация возможна. Эксперт напомнил, что в прошлом Израиль уже не раз проводил массовую высылку палестинцев за границу. По словам Шамира, Египет против переселения палестинцев на свою территорию, но Израиль и США пытаются убедить Каир с помощью финансов.

Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) начала штурм сектор Газа. Военнослужащие выступили одновременно с пяти направлений. Ожесточенные столкновения между израильскими бойцами и палестинскими группировками идут на севере сектора. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом действия сухопутных сил Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории. Информации о потере с обеих сторон пока не поступало.