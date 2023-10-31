Эксперт рассказал, зачем Израиль хочет выслать палестинцев в Египет Публицист Шамир: Израилю нужны порт и газ на шельфе сектора Газа

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План Израиля по принудительному переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет существует, и его реализация возможна, рассказал NEWS.ru израильский публицист Исраэль Шамир. Он напомнил, что в прошлом Израиль уже не раз проводил массовую высылку палестинцев за границу.

Израиль давно мечтает отделаться от исконных обитателей Палестины. Освободить сектор Газа — это прежде всего получить в свое распоряжение морской порт и газовое месторождение на шельфе и, конечно, взять территорию под полный контроль. Если в 1948 и 1967 годах Израиль уже массово изгонял палестинцев с их земель, то может получиться и это насильственное выселение, — сказал израильский публицист.

По словам Шамира, Египет против переселения палестинцев на свою территорию, но Израиль и США пытаются убедить Каир с помощью финансов.

Израиль и США обещают Египту оплатить его долг Всемирному банку, а это очень большая сумма. И такое предложение для Египта выглядит очень заманчиво, — заключил Шамир.

Ранее издание The Times of Israel уже сообщало, что власти Израиля признали существование документа от Министерства разведки, в котором была предложена идея переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров. При этом израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. По его словам, ЦАХАЛ сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий.