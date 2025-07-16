Британия не пускает беженцев с Украины, называя страну безопасной

Власти Британии отказывают украинцам в убежище, ссылаясь на безопасность некоторых регионов страны, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) юрист Дайга Барздина, которая помогает беженцам. По ее словам, британские органы не помогают даже семьям с детьми.

Дети — гибкие. Возвращение на Украину с родителями обеспечит им эмоциональную стабильность. В западных регионах, таких как Тернополь, продолжают работать школы, — говорилось в одном письме.

При этом Барздина отмечает, что сам Лондон официально не рекомендует поездки британцам в эти украинские области из-за риска обстрелов. Она подчеркнула, что многие дети страдают от тревожных расстройств из-за регулярных отключений света и обстрелов.

Ранее сообщалось, что новая жесткая миграционная политика американского лидера Дональда Трампа заставляет украинцев, приехавших в США после начала конфликта с Россией, массово покидать страну. Они опасаются депортации и призыва в ВСУ в случае возвращения на родину. Многие разочарованы непоследовательной позицией Трампа по поддержке Киева.