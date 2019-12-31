Россия зафиксировала в Сирии десять нарушений перемирия за сутки: в Латакии, Алеппо и Идлибе. Турция сообщает о двух инцидентах.
Факты нарушения режима прекращения боевых действий фиксируются в рамках работы российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии.
В Минобороны также
Ранее NEWS.ru писал, что дипломаты России, Бельгии и Германии обсудили ситуацию в Сирии. Основными темами беседы стала гуманитарная ситуация в Арабской Республике и её обсуждение в Совете Безопасности ООН.
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