https://static.news.ru/photo/23804f66-2c84-11ea-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Dahnon/dpa/Global Look Press

Россия зафиксировала в Сирии десять нарушений перемирия за сутки: в Латакии, Алеппо и Идлибе. Турция сообщает о двух инцидентах.

Факты нарушения режима прекращения боевых действий фиксируются в рамках работы российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии.

В Минобороны также отметили , что в течение суток центр по примирению провёл одну гуманитарную акцию — в населённом пункте Хербет-Аль-Хан было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.

Ранее NEWS.ru писал, что дипломаты России, Бельгии и Германии обсудили ситуацию в Сирии. Основными темами беседы стала гуманитарная ситуация в Арабской Республике и её обсуждение в Совете Безопасности ООН.