В Сирии российские спасатели достали выжившего из-под завалов

Фото: Efekan Akyuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасатели МЧС России обнаружили живым одного из пострадавших от землетрясения в городе Джабла в Сирии, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчине 26 лет, он провел под завалами двое суток.

В Сирии спасатели МЧС России извлекают первого пострадавшего от землетрясения в городе Джабла. Это мужчина в возрасте 26 лет. Он пробыл под завалами двое суток, — сказано в сообщении.

Глава Сирии Башар Асад ранее принял предложение российского коллеги Владимира Путина о помощи в ликвидации последствий землетрясения. В результате землетрясения в стране погибли по меньшей мере 1509 человек. Известно о 3548 пострадавших. Спасатели продолжают искать тела жителей под завалами домов.

До этого сейсмологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Толчки были зафиксированы в 04:17 мск.