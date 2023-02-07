В Красном Кресте подсчитали число погибших при землетрясении в Сирии Красный Крест сообщил о 1509 погибших при землетрясении в Сирии

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В результате землетрясения в Сирии погибли по меньшей мере 1509 человек, заявил в ходе брифинга ООН глава делегации Международной федерации Красного Креста в Сирии Мадс Бринч Хансен. Помимо этого, организации известно о 3548 пострадавших. Спасатели продолжают искать тела жителей под завалами домов.

По последним подсчетам, в Алеппо, Латакии и Хаме обрушилось 175 зданий. Погибло 1509 человек и 3548 были ранены. Только в Хаме и Латакии сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, — поделился Хансен.

Согласно сведениям организации, как минимум 4000 семей лишились дома, еще 50 000 нуждаются в незамедлительной поддержке. Он также предупредил, что в ближайшие сутки количество жертв землетрясения может существенно вырасти.

Мощное землетрясение в Сирии произошло накануне утром. В результате катастрофы также погибла сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Президент государства Башар Асад принял предложение российского коллеги Владимира Путина о помощи в ликвидации последствий землетрясения, в ликвидации последствий принимают участие более 300 военнослужащих РФ, а также 60 единиц спецтехники.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Пострадала также соседняя Сирия. По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 4775 человек. Как утверждает вице-президент Турции Фуат Октай, катастрофа унесла жизни 3419 жителя страны, кроме этого 20 534 человека получили различные травмы.