Названо новое число погибших при землетрясении в Турции и Сирии Anadolu: более 4,7 тысячи человек погибли при землетрясении в Турции и Сирии

Фото: Muhammed Furkan Arslanoglu/Keystone Press Agency/Global Look Press

По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 4737 человек, сообщило в ходе брифинга агентство Anadolu. Как утверждает глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезер, катастрофа унесла жизни 3381 жителя страны, кроме этого 20 424 человека получили различные травмы. Сирийские власти сообщили, что при землетрясении погибли 1356 человек, 3419 жителей были ранены.

Спасатели продолжают работать на местах крушений домов в Турции. К поисковым работам привлечены 3,5 тысячи местных военнослужащих, а также спасатели из ряда других стран мира.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Сообщений о пострадавших гражданах РФ в диппредставительства не поступало.

Пострадала также соседняя Сирия. В числе тысяч жертв оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.

Свою помощь в устранении последствий, а также спасении пострадавших предложили разные страны, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.