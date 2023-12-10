В Израиле заявили об уничтожении семи тысяч членов ХАМАС

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) ликвидировали не менее семи тысяч палестинских радикалов в ходе военной операции в секторе Газа, заявил в эфире 12-го канала местного телевидения глава израильского совета национальной безопасности Цахи Ханегби. При этом он подчеркнул, что это лишь «минимальная оценка».

Уничтожено более 7 тыс. террористов. Это минимальная оценка. Может быть и больше, потому что мы не знаем всего, что находится под завалами разрушенных зданий, в туннелях и так далее, — заявил Ханегби.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов Израиля в Газе была разрушена Большая мечеть Омара, также называемая Великой мечетью Газы и мечетью Аль-Кабир. На опубликованных в ряде подконтрольных движению СМИ кадрах видны обвалившиеся стены и крыша здания, а также большая трещина в основании минарета.

США ранее применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие резолюции проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности».