В ХАМАС заявили о разрушении Великой мечети ХАМАС: Великой мечети Газы разрушена из-за удара Израиля

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир) была разрушена в результате авиационного удара Израиля, сообщает палестинская радикальная группировка ХАМАС. На опубликованных в ряде подконтрольных движению СМИ видны обвалившиеся стены и крыша здания, а также большая трещина в основании минарета. При этом агентство Reuters отмечает, что установить, когда были сделаны фотографии, не удалось.

Большая мечеть Омара, также называемая Великой, расположена в старом квартале сектора Газа, сообщает AFP. Она была построена в пятом веке, это старейшая и крупнейшая мечеть на территории анклава, ее построили на месте христианского храма после арабского завоевания.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не комментировала сообщения. При этом Министерство по делам древностей сектора Газа подсчитало, что с начала войны в анклаве было уничтожено 104 мечети. Местные власти обратились к ЮНЕСКО с призывом защитить древние памятники архитектуры.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили порядка 800 туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Военные уточнили, что различными способами были уничтожены 500 из них. Кроме того, было ликвидировано множество маршрутов между точками, где располагались важнейшие стратегические объекты ХАМАС в подземельях.

Также стало известно, что по окончании конфликта в секторе Газа Израиль планирует создать на границе с анклавом буферную зону. Армия обороны страны не намерена размещать там свои подразделения. В Тель-Авиве считают, что это позволит предотвратить возрождение ХАМАС.