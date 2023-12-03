Раскрыты планы Израиля насчет Газы после наземной операции Times of Israel: Израиль планирует создать буферную зону на границе с Газой

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

По окончании конфликта в секторе Газа Израиль планирует создать на границе с анклавом буферную зону, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неуточненное официальное лицо. По его словам, армия обороны страны не намерена размещать там свои подразделения.

Военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, — говорится в публикации.

Это решение позволит предотвратить возрождение палестинского движения ХАМАС, отметил источник. Предполагается, что формирование больше не сможет собраться с силами и застать Израиль врасплох. По словам чиновника, этот шаг рассматривается как мера по обеспечению безопасности, а не политическое решение.

Шеф Пентагона Ллойд Остин тем временем предупредил Израиль, что ХАМАС является очень серьезным противником. Группировке удалось удержать оборону в густонаселенном городе, отметил он. По словам министра обороны США, израильские военные могут потерпеть там стратегическое поражение. Вместе с тем он добавил, что Тель-Авиву следует обеспечить безопасность гражданских лиц и создать гуманитарные коридоры в анклаве. Президент Франции Эммануэль Макрон также усомнился в способности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС.