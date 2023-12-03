Глава Пентагона предупредил Израиль о возможном поражении в Газе Остин предупредил Израиль о риске стратегического поражения в секторе Газа

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Израиль ведет бои с противником, которому удается держать оборону в очень густонаселенном городе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. По его словам, которые приводятся на сайте военного ведомства США, израильские военные могут потерпеть там стратегическое поражение. Он добавил, что Тель-Авиву следует обеспечить безопасность гражданских лиц и создать гумкоридоры в анклаве.

В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением, — сказал Остин.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении командира батальона ХАМАС «Шеджайя» Вессама Фархата. В спецоперации были задействованы истребители ВВС. По данным ЦАХАЛ, Фархат был причастен к нападению на еврейское государство 7 октября.

Вычислить местонахождение бойца ХАМАС помогли разведданные. По информации ЦАХАЛ, с подачи Фархата бойцы входящего в ХАМАС спецподразделения «Нухба» проникли в кибуц Нахаль-Оз, расположенный вблизи границы с сектором Газа, и атаковали пост израильских военных.

В ночь на 3 декабря стало известно, что военнослужащие ЦАХАЛ нашли и уничтожили подземные тоннели ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа. Инфраструктура была обнаружена в городе еще до перемирия. Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения.