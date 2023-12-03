Армия Израиля сообщила о ликвидации командира батальона ХАМАС ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира батальона ХАМАС «Шеджайя» Вессама Фархата

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении командира батальона ХАМАС «Шеджайя» Вессама Фархата, в спецоперации были задействованы истребители ВВС, сообщили израильские военные. По их данным, Фархат был причастен к нападению на еврейское государство 7 октября.

Вычислить местонахождение бойца ХАМАС помогли разведданные, уточняет пресс-служба в Telegram-канале. По информации ЦАХАЛ, с подачи Фархата бойцы входящего в ХАМАС спецподразделения «Нухба» проникли в кибуц Нахаль-Оз, расположенный вблизи границы с сектором Газа, и атаковали пост израильских военных.

В ночь на воскресенье, 3 декабря, стало известно, что военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили подземные тоннели ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа. Инфраструктура была обнаружена в городе еще до перемирия. Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения. В ходе операции израильские ВВС и артиллерия также уничтожили снаряжение, оружие, взрывчатку, боеприпасы, установки для запуска ракет и неназванное число палестинских боевиков.

Накануне стало известно, что ЦАХАЛ штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные начали наступление на такие населенные пункты, как Хеврон, Калькилия и деревни к югу от Наблуса.