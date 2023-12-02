Израиль штурмует палестинские города Al Jazeera: ЦАХАЛ начала штурм палестинских городов на Западном берегу

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Армия Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, израильские военнослужащие начали наступление на такие населенные пункты, как Хеврон, Калькилия и деревни к югу от Наблуса.

Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса, — отметили представители телеканала.

Ранее ЦАХАЛ начала штурм города Дженин сразу с нескольких направлений на севере Западного берега реки Иордан. Израильские солдаты заблокировали жилые кварталы, а в центре города разместили более 50 единиц бронетехники и по меньшей мере четыре военных бульдозера. В ряде мест были слышны перестрелки с силами местного сопротивления, не менее пяти палестинцев получили ранения. Также военные окружили три главные больницы города и перекрыли движение машин скорой помощи, не позволяя им добраться до раненных.

До этого член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что палестинское движение желало бы продлить перемирие с Израилем в секторе Газа. По его словам, палестинцы используют все имеющиеся у них козыри на переговорах ради достижения цели. Хамад также отметил, что ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом, и готово заключить всеобъемлющее или частичное соглашение.