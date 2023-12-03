Названо число уничтоженных туннельных шахт ХАМАС в Газе ЦАХАЛ уничтожила порядка 500 туннельных шахт движения ХАМАС в Газе

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили порядка 800 туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии. В ЦАХАЛ уточнили, что различными способами были уничтожены 500 из них. Кроме того, было ликвидировано множество маршрутов между точками, где располагались важнейшие стратегические объекты ХАМАС в подземельях.

С начала наземной операции в секторе Газа солдаты ЦАХАЛ обнаружили более 800 шахт подземных туннелей ХАМАС. Около 500 шахт были разрушены с использованием различных оперативных методов, в том числе с помощью взрывчатки и блоков, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что туннели располагались в жилых районах, зачастую рядом или внутри объектов гражданской инфраструктуры, в частности, в школах, детских садах и мечетях. Израильские солдаты также обнаружили в этих шахтах схроны с оружием палестинских бойцов, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что по окончании конфликта в секторе Газа Израиль планирует создать на границе с анклавом буферную зону. Армия обороны страны не намерена размещать там свои подразделения. В Тель-Авиве считают, что это позволит предотвратить возрождение ХАМАС.