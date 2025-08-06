Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Израиле припомнили Латвии суд над боровшейся за памятники студенткой

Антифашистское движение Израиля назвало позором суд над Андриец в Латвии

Татьяна Андриец Татьяна Андриец Фото: Социальные сети

Глава израильского Антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал позором для Латвии суд над активисткой Татьяной Андриец, боровшейся против сноса советских памятников в прибалтийской республике. Он категорически осудил действия местных властей и латвийской судебной системы, передает ТАСС.

Я категорически осуждаю действия властей и судебной системы Латвии, начавших репрессии против студентки Татьяны Андриец за защиту прав русскоязычных латвийских граждан и противодействие сносу памятников советским воинам в этой стране, — сказал Трапиров.

Он добавил, что суд над Андриец не был правосудием. По мнению Трапирова, это была «политическая расправа», целью которой является подавление памяти о Великой Победе над нацизмом.

Латвийский суд арестовал Андриец в феврале 2023 года. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета была задержана сотрудниками спецслужб республики. Ее обвинили в действиях против Латвии и связях с Telegram-каналом «Антифашисты Прибалтики».

