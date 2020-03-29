https://static.news.ru/photo/c16cd376-71a7-11ea-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране достигло 38 309, скончались 2640 человек. Об этом заявил советник министра здравоохранения страны Алиреза Вахабзаде.

За минувшие сутки выявлен 2901 случай заражения коронавирусом, всего — 38 309. Выздоровел 12 391 больной, — сообщил чиновник в Twitter.

10 ÙØ±ÙØ±Ø¯ÛÙ:

Ø·Û Ø±ÙØ² Ú¯Ø°Ø´ØªÙ 2901 Ø¨ÛÙ Ø§Ø± Ø¬Ø¯ÛØ¯ Ù Ø¨ØªÙØ§ Ø¨Ù Ú©Ø±ÙÙØ§ Ø´ÙØ§Ø³Ø§ÛÛ Ø´Ø¯Ù Ù Ù Ø¬Ù ÙØ¹ Ø¨ÛÙ Ø§Ø±Ø§Ù Ø¨Ù 38309 Ù ÙØ±Ø¯ Ø±Ø³ÛØ¯.



ØªØ§ Ú©ÙÙÙ 12391 ÙÙØ± Ø§Ø² Ø¨ÛÙ Ø§Ø±Ø§Ù Ø¨ÙØ¨ÙØ¯ ÛØ§ÙØªÙØ§ÙØ¯.



Ø¯Ø± Ø·ÙÙ 24 Ø³Ø§Ø¹Øª Ú¯Ø°Ø´ØªÙ123 ÙÙØ± Ø§Ø² Ø¨ÛÙ Ø§Ø±Ø§Ù Ù Ø¨ØªÙØ§ Ø¬Ø§Ù Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø§Ø² Ø¯Ø³Øª Ø¯Ø§Ø¯ÙØ§ÙØ¯ Ù Ù Ø¬Ù ÙØ¹ ÙÙØªØ´Ø¯Ú¯Ø§Ù Ø§ÛÙ Ø¨ÛÙ Ø§Ø±Û Ø¯Ø± Ú©Ø´ÙØ± Ø¨Ù 2640 ÙÙØ± Ø±Ø³ÛØ¯. — Ø¹ÙÛØ±Ø¶Ø§ ÙÙØ§Ø¨Ø²Ø§Ø¯Ù (@vahabzadeh_ali) March 29, 2020

По его словам, за последние 24 часа из-за COVID-19 умерли 123 человека. Общее число жертв достигло 2640.

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах увеличивается вдвое каждые три дня. При этом в целом по миру число заболевших удваивается с интервалом в шесть дней. Такую статистику обнародовал профессор Университета Джонса Хопкинса Пол Ротман. Таким образом, коронавирусная инфекция на территории США распространяется гораздо быстрее, чем в других странах, подчеркнул он. Ситуация сопоставима с той, что была в Италии.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.