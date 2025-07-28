В Иране отчитались о предотвращении вторжения сотен иностранных боевиков Разведка Ирана пресекла проникновение в страну 450 террористов и радикалов

Сотрудники спецслужб Ирана смогли пресечь проникновение в страну не менее 300 иностранных боевиков во время эскалации конфликта с Израилем, заявило Министерство разведки Исламской Республики. По их данным, которые передает агентство Tasnim, также удалось предотвратить вторжение порядка 150 радикалов с территории Сирии.

Удалось выявить местонахождение 300 иностранных террористов, размещенных недалеко от юго-восточной границы страны, которые готовились к проникновению на территорию Ирана, а также предотвратить их дальнейшее передвижение, — сказано в материале.

Помимо этого, иранскими спецслужбами были приняты меры по сдерживанию неназванных вооруженных группировок в Иракском Курдистане. Также задержать удалось 50 террористов внутри самого Ирана, добавила разведка.

Ранее сообщалось, что в июне Израиль планировал совершить покушение на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Как уточнил министр, взрывное устройство было установлено в доме напротив его резиденции, а сам он находился под наблюдением израильских беспилотников во время зарубежной поездки.

Прежде президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о неудачной попытке Израиля организовать на него покушение. Конкретных деталей инцидента он не привел. Иранский лидер также подчеркнул, что агрессивный имидж страны навязывается извне, тогда как Тегеран всегда придерживался мирного курса в международных отношениях.