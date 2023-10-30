В Иране оценили протяженность туннелей, построенных ХАМАС в Газе Глава Генштаба Ирана Багери: ХАМАС проложило 400 км туннелей под сектором Газа

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС проложило в секторе Газа более 400 километров подземных туннелей, заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, выступая на конференции по гражданской обороне в Тегеране. По словам генерал-майора, которые приводит агентство Tansim, их ширина позволяет проехать автомобилям и мотоциклам.

В северной части Газы, по сообщениям бойцов [ХАМАС], они построили более 400 километров тоннелей, иногда по ним проезжают автомобили и мотоциклы. Один конец тоннелей находится за заборами [между сектором Газа и Израилем], другой — в секторе Газа, — сказал он.

Багери добавил, что Армия обороны Израиля оттягивает наземную операцию в Газе из-за рисков потерпеть поражение. Но бойцы ХАМАС готовы к атаке ЦАХАЛ, отметил он.

Генерал-майор отдал должное ХАМАС за операцию «Потоп Аль-Аксы», начавшуюся 7 октября. По его словам, Израиль связывает ее с внешними силами, чтобы объяснить свое поражение.

Ранее пресс-секретарь израильских вооруженных сил бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бой с подразделениями ХАМАС на территории сектора Газа. По его словам, ЦАХАЛ также ведет атаку с воздуха.