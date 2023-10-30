Стало известно о начале боев ЦАХАЛ и ХАМАС внутри сектора Газа Армия Израиля заявила о столкновении сухопутных сил с ХАМАС внутри сектора Газа

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бой с подразделениями ХАМАС на территории сектора Газа, сообщил на брифинге пресс-секретарь израильских вооруженных сил бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, которые приводит ТАСС, ЦАХАЛ также ведет атаку с воздуха.

Мы движемся по земле, выявляем угрозы и атакуем с воздуха. Также имеется прямой контакт между сухопутными силами и ХАМАС, бои идут внутри сектора Газа. Мы постоянно оцениваем ситуацию, параллельно продвигаясь в соответствии с нашими оперативными планами. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с этапами боевых действий и целями войны, — сказал он.

30 октября стало известно, что танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине сектора Газа. В соцсетях распространяются соответствующие кадры. Танки перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы анклава. На ролике, снятом, по сообщению Telegram-каналов, в окрестностях Газы, видно, что танк ЦАХАЛ наносит удар по легковому автомобилю.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 объектам ХАМАС. Были уничтожены склады с оружием, позиции с противотанковым оружием, а также убежища палестинской организации. В ходе операции были убиты «несколько десятков» членов ХАМАС.