Армия Израиля поразила свыше 600 объектов ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля вновь расширила наземную операцию в секторе Газа и нанесла удары по более чем 600 объектам ХАМАС, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. По данным армейской пресс-службы, ночью были уничтожены склады с оружием, позиции с противотанковым оружием, а также убежища палестинской организации. В ходе операции были убиты «несколько десятков» членов ХАМАС.

В ходе столкновений в секторе Газа военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать войска. <...> Кроме того, за последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из постов с противотанковым оружием находился в районе университета Аль-Азхар, он был уничтожен истребителем ЦАХАЛ. Также было поражено здание, в котором находился перевалочный пункт ХАМАС. В результате удара с применением беспилотника погибли около 20 человек.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Израиля нанесли удар по военным объектам на территории Сирии. По данным пресс-службы, атака истребителей стала ответом Тель-Авива на воскресные запуски ракет. В минувшую пятницу, 27 октября, израильская территория также была обстреляна со стороны Ливии.