В Афганистане имам мечети убит после намаза

https://static.news.ru/photo/76cc1144-5edf-11eb-b3b4-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: JALIL REZAYEE/EPA

В центральной части Афганистана убит имам мечети района Джабаль Сарадж. Он погиб в результате атаки группы неизвестных вооружённых людей.

Как передаёт агентство Pajhwok, нападение произошло сразу после намаза. Жертвой инцидента стал имам Маулави Абдул Ракиб, о других погибших не сообщается.

Глава криминального отдела полиции провинции Парван Мохаммад Садик Хашими пояснил, что Ракиб был застрелен. Никаких арестов в связи с этим произведено не было, также ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций. Отмечается, что Ракиб был не только имамом, но также учителем в семинарии и религиоведом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на прошлой неделе минимум два человека стали жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к припаркованной машине.

В начале года по Афганистану прокатилась волна насилия. Так, 17 января в результате стрельбы в Кабуле были убиты две женщины-судьи. Огонь по ним открыли неизвестные на мотоциклах. До этого в результате взрывов в столице и Баглане погибли трое полицейских.