СМИ: не менее двух человек погибли в результате взрыва в Кабуле

https://static.news.ru/photo/a4b1ba80-5b30-11eb-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Минимум двое стали жертвами взрыва в столице Афганистана. Об этом сообщила полиция.

Телеканал Tolo News со ссылкой на правоохранителей передаёт, что самодельное взрывное устройство было прикреплено к припаркованной машине, однако других подробностей не приводит.

К этому моменту ни одна из террористических и экстремистских группировок не взяла ответственность за случившееся.

В начале года по Афганистану прокатилась волна насилия. Так, 17 января, в результате стрельбы в Кабуле были убиты две женщины-судьи. Огонь по ним открыли неизвестные на мотоциклах. До этого в результате взрывов в столице и Баглане погибли трое полицейских.

Также сообщалось об убийстве 12 военных в провинции Герат членами движения «Талибан» (запрещено в РФ). Кроме того, 12 января в Кабуле задержали боевика, готовившего покушение на американского дипломата. Задержанного зовут Абдул Вахид. Он собирался убить посла США в Афганистане Росса Уилсона и нескольких высокопоставленных чиновников афганского кабмина.

20 января несколько человек погибли во время взрыва в Мадриде. Такая информация поступила по местному телевидению, которое в свою очередь ссылается на радио-сообщения, передавал NEWS.ru.