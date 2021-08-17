Талибы зверски забили до смерти мать четырёх детей на их глазах

Жительницу Афганистана до смерти забили боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан»*. Они потребовали, чтобы она кормила их, но у неё не оказалось денег. В итоге мать четверых детей убили прямо у них на глазах. Об этом сообщил телеканал CNN.

Моя мама сказала им: «Как я могу готовить на вас всех, я бедна». Один из них (террористов. — NEWS.ru) ударил её, она упала без сознания. И они все начали избивать её прикладами своих автоматов АК-47, — рассказала 25-летняя дочь женщины Манижа.

Когда девушка увидела это, она начала кричать на террористов, чтобы они остановились, но мать уже была мертва. Кроме того, услышав крики, талибы бросили гранату в соседнюю комнату и сбежали.

Она также рассказала, что боевики приходили к её матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. Женщина знала, что они придут снова. Они расправились с матерью семейства, когда пришли в четвёртый раз.

Жительницы Кабула, которые по тем или иным причинам были вынуждены остаться в стране после захвата власти талибами, рассказали, как им живётся в городе и что в нём сейчас происходит. По словам правозащитницы и политика Фавзии Куфи, её день начинается с пустых улиц столицы Афганистана, потому что её жители до смерти боятся выходить из дома. Они в ужасе закрываются дома, не открывают лавки и магазины, потому что бойцы «Талибана»* могут запросто отобрать у мирных кабульцев всё — от мелких товаров до автомобилей.

«Талибан»* — запрещённая в РФ террористическая организация