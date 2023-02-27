Страшные последствия нового землетрясения в Турции попали на видео

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Последствия землетрясения в Турции

Один человек погиб в результате нового землетрясения на востоке Турции в провинции Малатья, 69 пострадали, сообщил на брифинге глава Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер. Очевидцы сняли на видео падающие дома и улицы, заваленные обломками.

В Малатье в результате землетрясения на данный момент известно об одном погибшем. 69 граждан пострадали и доставлены в больницы. Мы получили более 20 уведомлений об обрушении зданий. На местах пяти обрушившихся домов сейчас ведутся активные поисково-спасательные мероприятия, — заявил Сезер.

27 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по ЧС Орхан Татар сообщил, что в стране до сих пор происходят афтершоки после крупных землетрясений. По его словам, за сутки было зафиксировано 9470 подземных толчков.

В ночь на 25 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Предыдущее землетрясение в Турции было зафиксировано 23 февраля. Толчки ощущались в провинции Хатай.