Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции в провинции Малатья, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям. Эпицентр находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт.

На данный момент нет официальной информации о жертвах, пострадавших или новых разрушениях. При этом телеканал TRT сообщил, что обрушилось одно из зданий.

Глава департамента по минимизации рисков турецкого управления по ЧС Орхан Татар сообщил, что в стране до сих пор происходят афтершоки после крупных землетрясений. По его словам, за сутки зафиксировано 9470 подземных толчков.

Ранее в ночь на 25 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Предыдущее землетрясение в Турции было зафиксировано 23 февраля. Толчки ощущались в провинции Хатай. Эпицентр землетрясения находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине 9,7 км. Магнитуда очередного землетрясения в Турции составила 5,0. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.