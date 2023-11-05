Стало известно число задержанных палестинцев в Израиле Израильские военные с 7 октября задержали 1350 палестинцев

Фото: IDF/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные с 7 октября задержали 1350 палестинцев, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди задержанных 850 человек оказались активистами ХАМАС.

На данный момент с начала войны 1350 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана. — NEWS.ru), 850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС, — указано в сообщении.

Израиль нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа с начала наземных операций. Минувшей ночью израильские войска атаковали военную базу палестинской группировки.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военные продолжают уничтожать противника в ближнем бою. Войска также используют авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре ХАМАС, наблюдательным пунктам, складам оружия, центрам командования и контроля в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что с начала операции в Газе уничтожены как минимум 12 командиров ХАМАС. Он заявил, что ЦАХАЛ стремится полностью ликвидировать руководство палестинской группировки в ответ на массированную атаку на Израиль в начале октября и устранить любые угрозы.