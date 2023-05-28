Стали известны первые результаты второго тура выборов президента Турции Эрдоган набирает 57% во втором туре выборов президента Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган опережает своего конкурента Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента страны, передает портал Turk CNN. После обработки 50% избирательных урн Эрдоган набрал 55% голосов.

Кылычдароглу пока набирает 45%.

Голосование второго тура в Турции завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) 28 мая. Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции приступил к подсчету голосов.

Между тем генеральная прокуратура Стамбула начала расследование по факту публикации сообщений в социальных сетях, касающихся второго тура президентских выборов. Задержаны пятеро человек. По версии прокуратуры, задержанные распространяли ложную информацию, направленную на нарушение общественного порядка. Это могло создать вводящие в заблуждение, нереалистичные и ложные представления у общественности, считают в ведомстве.

На пост главы государства претендовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно. Экс-кандидат в президенты Турции из первого тура Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана.