СМИ связали убийство иранского ядерщика с попыткой насолить Байдену

Убийство известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который, по слухам, мог быть связан с разработками в стране ядерного оружия, возможно, было организовано для того, чтобы сорвать будущие переговоры нового американского президента с Тегераном по ядерной сделке, считают американские СМИ.
Причём за этим может стоять как действующее руководство США во главе с Дональдом Трампом, так и правительство Биньямина Нетаньяху в Израиле,
Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран, — говорится в сообщении.
Журналисты отмечают, что действующий президент Соединённых Штатов не скрывает своих намерений усложнить жизнь Джо Байдену в вопросе возобновления переговоров с Тегераном по ядерной сделке, заключённой при Бараке Обаме в 2015 году и аннулированной администрацией Трампа.
Частью этих усилий являются санкции, тайные операции и угрозы военного удара, — отмечает интернет-издание.
По мнению Axios, состоявшийся недавно тайный визит Нетаньяху в Эр-Рияд и переговоры с саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом и госсекретарём США Майком Помпео могут иметь отношение к убийству Фахризаде.
Ранее NEWS.ru писал, что накануне в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.
Командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы.
В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.