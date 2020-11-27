СМИ связали убийство иранского ядерщика с попыткой насолить Байдену

https://static.news.ru/photo/5549e072-313b-11eb-9fd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irib News Agency/Keystone Press Agency/Global look Press

Убийство известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который, по слухам, мог быть связан с разработками в стране ядерного оружия, возможно, было организовано для того, чтобы сорвать будущие переговоры нового американского президента с Тегераном по ядерной сделке, считают американские СМИ.

Причём за этим может стоять как действующее руководство США во главе с Дональдом Трампом, так и правительство Биньямина Нетаньяху в Израиле, пишет ТАСС со ссылкой на американский портал Axios.

Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что действующий президент Соединённых Штатов не скрывает своих намерений усложнить жизнь Джо Байдену в вопросе возобновления переговоров с Тегераном по ядерной сделке, заключённой при Бараке Обаме в 2015 году и аннулированной администрацией Трампа.

Частью этих усилий являются санкции, тайные операции и угрозы военного удара, — отмечает интернет-издание.

По мнению Axios, состоявшийся недавно тайный визит Нетаньяху в Эр-Рияд и переговоры с саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом и госсекретарём США Майком Помпео могут иметь отношение к убийству Фахризаде.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы.

В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.