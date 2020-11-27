ООН сделала заявление после убийства учёного в Иране

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Организация объединённых наций (ООН) призвала избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке после новостей о гибели иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

С соответствующим заявлением выступил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передаёт РИА Новости.

Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе, — говорится в заявлении.

27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Минобороны Ирана назвало убийство терактом, а командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявил, что за убийством физика-ядерщика стоят американские спецслужбы.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп ретвитнул сообщения других пользователей об убийстве под Тегераном учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. При этом сам американский лидер никак не высказался об этой ситуации.