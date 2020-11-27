16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

ООН сделала заявление после убийства учёного в Иране

01:59, 28 ноября 2020
Фото: imago stock&people/Global Look Press

Организация объединённых наций (ООН) призвала избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке после новостей о гибели иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

С соответствующим заявлением выступил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передаёт РИА Новости.

Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе, — говорится в заявлении.

27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Минобороны Ирана назвало убийство терактом, а командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявил, что за убийством физика-ядерщика стоят американские спецслужбы.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп ретвитнул сообщения других пользователей об убийстве под Тегераном учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. При этом сам американский лидер никак не высказался об этой ситуации.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео