В Иране убит ведущий учёный-ядерщик

https://static.news.ru/photo/05d8564c-30cb-11eb-8d09-fa163e074e61_660.jpg Дворец Голестан в Тегеране Фото: Mahmoud Hashemi/wikimedia.orgwikimedia.org

Видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде убит в предместье Тегерана. Его имя связывали с созданием атомного оружия.

Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром, сообщает «Интерфакс».

Мохсен Фахризаде kamenie.ir/wikimedia.org

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивало в Тегеране интервью с Фахризаде. У агентства были вопросы на тему деятельности центра в тот период, когда он им руководил. Однако власти страны отказали в беседе.

В западном разведсообществе считают, что Фахризаде мог быть связан с иранской ядерной программой. По их мнению, физик работал в рамках проекта 111 — проекта по созданию ядерной бомбы.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана и других стран, которые будут вести с ним бизнес. Однако европейские партнёры Вашингтона выступили за то, чтобы по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Как писал NEWS.ru, в марте МАГАТЭ впервые столкнулось с отказом в доступе на объект в Иране. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. По его словам, ранее отказов в посещении инспекторами объектов по дополнительному протоколу не было.

У агентства появился ряд вопросов, связанных с, возможно, незадекларированным ядерным материалом и связанной с ним активностью на трёх объектах, о которых Тегеран не сообщал. МАГАТЭ пыталось получить доступ к двум из них, но власти не предоставили его и не дали исчерпывающего ответа о причинах отказа.