Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые столкнулось с отказом в доступе на объект в Иране . Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. По его словам, ранее отказов в посещении инспекторами объектов по дополнительному протоколу не было.
По словам Гросси, у Агентства появился ряд вопросов, связанных с, возможно, незадекларированным ядерным материалом и связанной с ним активностью на трёх объектах, о которых Тегеран не сообщал. МАГАТЭ пыталось получить доступ к двум из них, но власти не предоставили его и не дали исчерпывающего ответа о причинах отказа,
Гендиректор организации выразил надежду на то, что Иран пересмотрит свою позицию и предоставит доступ. Любой подобный отказ — это очень серьёзный вопрос, подчеркнул Гросси.
Противоречия между властями Ирана и МАГАТЭ тем временем нарастают. Глава Агентства настаивает, что Тегеран рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией. Однако в Иране считают, что требования МАГАТЭ основаны на внешнем вмешательстве США и Израиля, направленном на срыв сотрудничества.
Ранее, как писал NEWS.ru, иранские власти предупреждали, что не намерены делать новые шаги по сокращению своих обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе Ирана
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