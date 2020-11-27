Трамп ретвитнул несколько сообщений об убийстве иранского учёного

https://static.news.ru/photo/d7093c6c-30ea-11eb-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ретвитнул сообщения других пользователей об убийстве под Тегераном учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. При этом сам американский лидер никак не высказался об этой ситуации.

В одном из сообщений, автором которого является израильский журналист Йоси Мельман, утверждается , что иранский физик-ядерщик был многие годы целью израильских спецслужб.

Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated in Damavand, east of Tehran according to reports in Iran. He was head of Iranâs secret military program and wanted for many years by Mossad. His death is a major psychological and professional blow for Iran. — Yossi Melman (@yossi_melman) November 27, 2020

Сам Трамп не сопроводил ретвиты комментариями. В Госдепартаменте, Пентагоне и Белом доме пока также никак не отреагировали на убийство Фахризаде.

Как сообщал NEWS.ru, в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

Глава иранского МИД Джавад Зариф рассказал о «следе Израиля» в убийстве Фахризаде. Он призвал международное сообщество осудить этот «акт государственного террора».