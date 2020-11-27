Трамп ретвитнул несколько сообщений об убийстве иранского учёного

Президент США Дональд Трамп ретвитнул сообщения других пользователей об убийстве под Тегераном учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. При этом сам американский лидер никак не высказался об этой ситуации.
В одном из сообщений, автором которого является израильский журналист Йоси Мельман, утверждается, что иранский физик-ядерщик был многие годы целью израильских спецслужб.
Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated in Damavand, east of Tehran according to reports in Iran. He was head of Iranâs secret military program and wanted for many years by Mossad. His death is a major psychological and professional blow for Iran.
Сам Трамп не сопроводил ретвиты комментариями. В Госдепартаменте, Пентагоне и Белом доме пока также никак не отреагировали на убийство Фахризаде.
Как сообщал NEWS.ru, в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.
Глава иранского МИД Джавад Зариф рассказал о «следе Израиля» в убийстве Фахризаде. Он призвал международное сообщество осудить этот «акт государственного террора».