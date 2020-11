Трамп ретвитнул несколько сообщений об убийстве иранского учёного

В одном из сообщений, автором которого является израильский журналист Йоси Мельман, утверждается , что иранский физик-ядерщик был многие годы целью израильских спецслужб.

Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated in Damavand, east of Tehran according to reports in Iran. He was head of Iran’s secret military program and wanted for many years by Mossad. His death is a major psychological and professional blow for Iran.