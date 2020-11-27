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Трамп ретвитнул несколько сообщений об убийстве иранского учёного

22:50, 27 ноября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ретвитнул сообщения других пользователей об убийстве под Тегераном учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. При этом сам американский лидер никак не высказался об этой ситуации.

В одном из сообщений, автором которого является израильский журналист Йоси Мельман, утверждается, что иранский физик-ядерщик был многие годы целью израильских спецслужб.

Сам Трамп не сопроводил ретвиты комментариями. В Госдепартаменте, Пентагоне и Белом доме пока также никак не отреагировали на убийство Фахризаде.

Как сообщал NEWS.ru, в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

Глава иранского МИД Джавад Зариф рассказал о «следе Израиля» в убийстве Фахризаде. Он призвал международное сообщество осудить этот «акт государственного террора».

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