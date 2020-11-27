Тегеран заявил о причастности Израиля к убийству иранского физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/9d5677a6-30cb-11eb-bec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

«След Израиля» прослеживается в деле об убийстве под Тегераном физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Террористы убили сегодня выдающегося иранского учёного. Эта трусость — что серьёзно указывает на след Израиля — демонстрирует отчаянную воинственность преступников, — написал глава внешнеполитического ведомства.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardiceâwith serious indications of Israeli roleâshows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l communityâand especially EUâto end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

Он также призвал международное сообщество положить конец «позорным двойным стандартам» и осудить этот акт «государственного террора».

Как сообщал NEWS.ru, в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.