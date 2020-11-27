Тегеран заявил о причастности Израиля к убийству иранского физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/9d5677a6-30cb-11eb-bec2-fa163e074e61_660.jpgФото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press
«След Израиля» прослеживается в деле об убийстве под Тегераном физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Террористы убили сегодня выдающегося иранского учёного. Эта трусость — что серьёзно указывает на след Израиля — демонстрирует отчаянную воинственность преступников, — написал глава внешнеполитического ведомства.
Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardiceâwith serious indications of Israeli roleâshows desperate warmongering of perpetrators
Iran calls on int'l communityâand especially EUâto end their shameful double standards & condemn this act of state terror.
Он также призвал международное сообщество положить конец «позорным двойным стандартам» и осудить этот акт «государственного террора».
Как сообщал NEWS.ru, в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.