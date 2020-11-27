Командующий армией Ирана обвинил США в убийстве учёного под Тегераном

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Поиски источника первого заражения коронавирусом следует искать в китайском городе Ухань. Именно там была зафиксирована первая вспышка. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнётся с Ухани в Китае, откуда пришло первое сообщение [о заражении], — заявил чиновник на брифинге. По его...