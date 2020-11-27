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Командующий армией Ирана обвинил США в убийстве учёного под Тегераном

21:59, 27 ноября 2020
Абдуррахим Мусави Абдуррахим Мусави Фото: Мохаммад Хоссейн Велаяти/wikimedia.org

Командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявил, что за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в пригороде Тегерана стоят американские спецслужбы.

Ясно прослеживается преступная рука Америки, сионистского режима, — цитирует иранского военного агентство ISNA.

Мусави также заявил о намерении отомстить за смерть учёного.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф рассказал о «следе Израиля» в убийстве Фахризаде. Он призвал международное сообщество осудить этот «акт государственного террора».

Как сообщал NEWS.ru, в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

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