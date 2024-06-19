Смертельный хадж: почему мусульмане массово гибнут по пути в Мекку?

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мусульманские паломники молятся на горе Арафат

Сотни мусульманских паломников погибли во время хаджа по пути в Мекку. Что там случилось, почему массово гибнут паломники, какие были рекорды?

Что случилось в Мекке, сколько погибших

Agence France-Presse со ссылкой на источники пишет, что общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577 человек.

Не менее 323 из них были египтянами, еще не менее 60 погибших — иорданцы. МИД Иордании официально подтвердил только 14 погибших, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Также известно о погибших из других мусульманских стран, например Ирака. Генконсульство России сообщило, что по крайней мере четыре российских паломника умерли в Мекке.

В соцсетях распространяются видео с телами паломников, которые умерли прямо на улицах города.

Хадж, паломничество мусульман в Мекку, считается одним из столпов ислама, и все адепты культа, которые могут это сделать (то есть имеют достаточно денег и здоровья для этого) должны хотя бы раз в жизни совершить это путешествие. В 2024 году хадж совершили около 1,83 млн паломников, в том числе 1,6 млн иностранцев. Так, в Мекке видели президента Египта Абдель-Фаттаха Ас-Сиси.

В 2024 году на фоне улучшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией в хадже вновь принимают участие иранские паломники. Несмотря на то что арабское королевство прямо запретило политические акции, иранцы проводили акции в поддержку Палестины и скандировали «Смерть Америке!».

Какая сейчас жара в Саудовской Аравии, как выживают паломники

AFP пишет, что гибель людей спровоцировала сильнейшая жара. 17 июня температура в Большой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса, отмечал национальный метеорологический центр Саудовской Аравии. По данным Foreca, средняя дневная температура в Мекке на ближайшее время днем доходит до 44 градусов (иногда превышая эти значения), а ночью не опускается ниже 33 градусов.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Мусульманские паломники молятся вокруг Каабы, самой святой святыни ислама, в Большой мечети священного саудовского города Мекка

Египетский чиновник заявил AFP, что массовая гибель паломников была вызвана организационным хаосом: в лагеря прибыло большое количество незарегистрированных паломников, и саудовские службы не справились: паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров и погибли, так как «негде было укрыться».

Глава саудовского Минздрава Фахд аль-Джалажель объявил, что «хадж был проведен успешно», несмотря на большое количество паломников не возникло вспышек инфекционных заболеваний. За время хаджа саудовские врачи провели для паломников 28 хирургических операций на открытом сердце, 720 сердечных катетеризаций, боле 1,1 тыс. процедур диализа.

Сколько паломников гибнет по пути в Мекку, трагические случаи

Антирекордом по количеству погибших во время хаджа остается хадж 2015 года, когда 25 сентября в предместье Мекки долине Мина погибло более 2,1 тыс. человек. Причиной стала не жара, а сильнейшая давка во время ритуального «побивания камнями шайтана». Среди погибших были граждане 30 стран.

До этого в 1990 году давка в пешеходном туннеле «аль-Маайсим» в Мекке унесла жизни более 1,4 тыс. мусульман: при 45-градусной жаре в подземный переход, соединяющий палаточный городок паломников в Мине и Мекку, устремилось более пяти тысяч человек.

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