Сотни паломников погибли во время хаджа в Саудовскую Аравию AFP: не менее 577 паломников погибли из-за жары во время хаджа в Мекку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общее количество жертв среди паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577, информирует AFP со ссылкой на источники. По данным журналистов, гибель людей спровоцировала 51-градусная жара.

Как минимум 323 из умерших были египтянами и только один из них скончался из-за смертельной травмы в давке, обратили внимание представители СМИ. Среди жертв также зафиксировано 60 иорданцев.

Трагедию спровоцировало большое количество незарегистрированных паломников, говорится в статье. Их прибытие вызвало хаос в лагерях для помощи верующим и помешало стабильной работе служб. Люди продолжительное время оставались без еды, воды и кондиционеров, обратили внимание журналисты.

Ранее МИД Иордании сообщил о смерти 14 паломников от солнечного удара во время хаджа в Саудовскую Аравию. Внешнеполитическое ведомство согласовало с саудовскими властями вопрос о захоронении погибших или передаче их в родную страну. Еще 17 паломников пропали без вести.

До этого в Турции в первый день Курбан-байрама около 16 тысяч жителей обратились за медицинской помощью. Граждане пострадали во время закалывания жертвенных животных. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа подчеркнул, что такое происходит, когда работают непрофессионалы.