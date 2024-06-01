У россиян массово изымают загранпаспорта: что делать, если забрали документ

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Проблема с изъятием заграничных паспортов у граждан России носит «лавинообразный характер», заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Что случилось, какая ошибка может стоить загранпаспорта или тура, как проверить свой документ?

Почему у россиян отбирают загранпаспорта

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что загранпаспорта у россиян изымают все чаще и проблема носит «лавинообразный характер».

«Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково „со скрипом“ пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как „Ленинградская область“ без детализации (как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт)», — рассказал Мурадян в своем выступлении на церемонии награждения Национальной туристической премией le'TO 2024.

Он напомнил: что проблемы начались после 1 декабря 2023 года, когда в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию были внесены поправки и сотрудники погранслужбы получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям (истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и т. д.)

«Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой ё. Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры. Всех, кто родился до 1991 года, могут ожидать проблемы. В том числе путают Свердловск и Екатеринбург, Самару и Куйбышев, например. Мы сейчас в АТОР думаем, как донести проблему до федеральной пограничной службы», — поделился Мурадян.

АТОР впервые сообщила о проблеме в конце декабря. Тогда подтвердилась информация только о двух подобных случаях.

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Какая ошибка может стоить загранпаспорта

По новым правилам, практически любая орфографическая или фактическая ошибка может привести к изъятию загранпаспорта и срыву зарубежной поездки. В АТОР отмечают, что системы в отказах нет: некоторые люди, неоднократно ездившие за рубеж по загранпаспорту с ошибкой, внезапно лишились его на пограничном контроле.

Паспортные столы и МФЦ допускают самые разные ошибки в загранпаспортах россиян. Так, портал Е1 писал в конце апреля, что 10-летнего мальчика не пустили на рейс до Дубая из-за ошибки в загранпаспорте: в месте рождения написали «Свердловсая обл.», без буквы «к».

А в московском МФЦ «Лианозово» женщине пришлось добиваться, чтобы ей заменили загранпаспорт, в котором местом рождения указали несуществующую страну: вместо английского Hungary (Венгрия) ей проставили «Vengriia». На пограничном контроле такой загранпаспорт неминуемо изъяли бы.

Кроме несуществующих стран, в загранпаспортах появляются и несуществующие регионы России: как пишет Telegram-канал SHOT, россиянин потерял 100 тыс. рублей на туре в Турцию из-за того, что в загранпаспорте у него значился «Ямало-Немецкий АО».

Одной из наиболее распространенных проблем стала буква ё. Россиянка Деденёва в системе миграционного учета была записана как Деденева, пограничники отняли у нее загранпаспорт и не выпустили в Турцию. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился в Госпогранслужбу унифицировать транскрипцию буквы «ё», поскольку проблема носит массовый характер. Например, пограничники не пустили женщину по имени Алёна, у которой в загранпаспорте стоит Alena, — правильно, по мнению системы, писать Alyona.

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Как избежать проблем с загранпаспортом

Вице-президент АТОР Артур Мурадян уверен, что в ближайшее время заграничные паспорта россиян в аэропортах и на пограничных пунктах будут проверять еще тщательнее.

АТОР рекомендует туристам очень внимательно сверять внутренний и загранпаспорт. В случае сомнений в правильности информации надо обращаться в территориальные органы МВД. После подачи заявления в ведомстве устранят технические ошибки, но срок действия паспорта останется прежним, отмечает АТОР.

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