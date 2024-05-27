Досадная ошибка в загранпаспорте лишила россиянина отдыха в Турции SHOT: россиянин лишился отдыха в Турции из-за перепутанных букв в загранпаспорте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель из Москвы не смог попасть на курорт в Турцию из-за ошибки в загранпаспорте, пишет Telegram-канал SHOT. Вместо Ямало-Ненецкого АО в его документе был «Ямало-Немецкий АО», однако на протяжении четырех лет эту опечатку не замечали. Сотрудники Домодедово не пустили мужчину на рейс, а паспорт изъяли. Он потерял более 100 тысяч рублей за тур.

Бизнесмен рассказал, что получил паспорт в 2020 году и с тех пор совершил минимум восемь международных перелетов и две недели назад вернулся из Египта. Однако никто, в том числе он сам, не замечал несуществующий регион. Москвич пожаловался, что у него сгорел тур в четырехзвездочном отеле, который ему подарила супруга. В ближайшее время предприниматель будет получать новый загранпаспорт.

Ранее пограничники в московском аэропорту Внуково отобрали у россиянки загранпаспорт и не выпустили ее из страны на отдых в Турцию из-за буквы «ё» в фамилии. В документе была написана фамилия Деденёва, тогда как в системе миграционного учета девушка указана как Деденева. При этом туроператор, оформивший путевку, отказывается возвращать деньги за поездку.

Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что российские туристы массово жалуются на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца. С такой проблемой сталкиваются владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах.