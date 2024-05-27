Россиянка лишилась отдыха в Турции из-за одной буквы в загранпаспорте «Осторожно, Москва»: у москвички отобрали загранпаспорт из-за буквы «ё»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пограничники в московском аэропорту Внуково отобрали у россиянки загранпаспорт и не выпустили ее из страны на отдых в Турцию из-за буквы «ё» в написании фамилии, сообщает Telegram-канале «Осторожно, Москва». В частности, в паспорте была написана фамилия Деденёва, когда в системе миграционного учета девушка указана как Деденева. При этом туроператор, оформивший путевку, отказывается возвращать деньги за поездку.

Как мне объяснили, пограничники смотрят именно на русские буквы в заграничном паспорте, и там не хватает точек над буквой «ё». Передо мной в такую же ситуацию попала семья из пяти человек, троим аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович, — сообщила женщина.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что во фракции предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. По его словам, все дело в двояких случаях написания фамилии, имени или отчества. Даванков привел в пример случай, как во время прохождения паспортного контроля в аэропорту пограничники отказали в пересечении границы из-за того, что у гражданки в российском паспорте прописано имя Алёна, а в заграничном паспорте — Alena.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что российские туристы массово жалуются на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца. С такой проблемой сталкиваются владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах.