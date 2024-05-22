В Госдуме призвали разобраться с правописанием «е» и «ё» в загранпаспортах Вице-спикер Даванков призвал унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Новые люди» предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. Соответствующий запрос направил в Пограничную службу ФСБ вице-спикер Госдумы от партии Владислав Даванков. По его словам, все дело в двояких случаях правописания фамилии, имени или отчества.

Даванков привел в пример случай, как во время прохождения паспортного контроля в аэропорту сотрудники пограничной службы отказали в пересечении границы из-за того, что у гражданки в российском паспорте прописано имя «Алёна», в заграничном паспорте «Alena». При этом пограничная служба утверждала, что правильное написание имени «Алёна» в заграничном паспорте «Alyona».

Прошу Вас, уважаемый Владимир Григорьевич, оценить необходимость внесения изменений в правовые акты ФСБ России, регламентирующие правила проверки документов при пересечении государственной границы России, в части приравнивания букв «е» и «ё» и других двояких случаев правописания фамилии, имени или отчества, — сообщил Даванков.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений получат право проверять отметки в загранпаспортах тех граждан, которые имеют допуск к государственной тайне. Автором инициативы выступила группа депутатов во главе с зампредом комитета по безопасности нижней палаты парламента Анатолием Выборным.