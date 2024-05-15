В Госдуму внесли законопроект о проверке загранпаспортов россиян В ГД внесли законопроект о праве работодателей проверять загранпаспорта россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений получат право проверять отметки в загранпаспортах тех граждан, которые имеют допуск к государственной тайне, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Автором инициативы выступила группа депутатов во главе с зампредом комитета по безопасности нижней палаты парламента Анатолием Выборным.

Из пояснительной записки следует, что целью законопроекта является контроль за соблюдением условий выезда за границу работников, допущенных к государственной тайне. Отмечается, что руководители режимно-секретных подразделений получат право проверять данные из справок о пребывании за границей и отметки из загранпаспорта.

О планах депутатов Госдумы внести соответствующий законопроект на рассмотрение стало известно 14 мая. Автор инициативы Выборный объяснил, что это позволит решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Кроме того, это важно, чтобы лазейками не могли воспользоваться «нечистые на руку чиновники», добавил он.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщало, что некоторым российским чиновникам, у которых есть доступ к государственной тайне, ужесточили правила выезда за границу. По данным агентства, ограничения были введены из-за опасений утечки информации. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу: есть ведомства, где выезды сотрудников действительно не разрешаются.