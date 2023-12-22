У россиян отбирают загранпаспорта на границе: почему, кого не выпустят Глава АТОР сообщила о первых случаях изъятия загранпаспорта на границе России

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Таможенные службы начали изымать у россиян загранпаспорта при попытке пересечь границу, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. У кого и почему могут изъять загранпаспорт, кого могут не выпустить из России, кто несет ответственность за «сгоревшие» туры и билеты?

Что рассказали в АТОР

На 21 декабря Ассоциации туроператоров России известно о двух случаях, когда у россиян изымали загранпаспорта на границе. Ломидзе отметила, что речь идет о публично озвученных ситуациях.

«Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — рассказала Ломидзе РБК.

У кого могут изъять загранпаспорт

Новые правила проверки и изъятия загранпаспортов вступили в силу 11 декабря. О случаях, которые упоминает Ломидзе, писали российские СМИ.

Один россиянин лишился загранпаспорта при пересечении границы в Калининградской области из-за опечатки в названии города: «Петропавловск-Каматский». Мужчина признался, что знал об опечатке, но относился легкомысленно: «Кто читает такие длинные названия?»

В другом случае у туриста изъяли загранпаспорт в Домодедово из-за опечатки в имени: вместо Георгий было написано «Георгии». Мужчина отметил, что ошибки в загранпаспортах случаются нередко — например, у одной из пассажирок, которые вместе с ним проходили проверку, в графе «пол» была проставлена буква «М» вместо «Ж».

Юристы подчеркивают, что турфирмы не несут ответственности за срыв поездки из-за неправильных данных в загранпаспорте: это исключительно обязанность туриста, заявил ProfiTravel юрист Георгий Мохов.

Аналогичное мнение высказал вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, ранее пограничники смотрели сквозь пальцы на подобные ошибки, но с новыми правилами это изменилось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рекомендация всем выезжающим за границу: очень четко проверить, что правильно написана русская транскрипция имени, фамилии, места рождения, также проверить английскую транскрипцию — но здесь допускается некая вольность, в разное время пользовались разными шаблонами по транскрипции», — заявил BFM вице-президент Ассоциации туроператоров.

Кого не выпустят из России

Новые правила по заграничным паспортам определяют несколько категорий граждан, которых остановят на пограничном контроле. Прежде всего это те, кто сообщил заведомо ложные данные о себе.

Под действие ограничений попадут имеющие доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией), а также работники ФСБ и уволенные в течение пяти лет.

Важным нововведением для тех, кто собирается ехать за рубеж, станет появление электронных повесток: за границу не поедут призванные на срочную военную службу, находящиеся на альтернативной гражданской службе и мобилизованные.

Кроме того, не выпустят из страны злостных должников. Закрыть выезд могут в случае, если долг гражданина РФ по штрафам превысит 30 тыс. руб., а по алиментам — 10 тыс. руб. Россияне, которым ограничен выезд из страны из-за долгов, не обязаны сдавать загранпаспорт, подтвердили в ФССП. Решения по каждому случаю принимаются индивидуально.

20 декабря стало известно о новых ограничениях на выезд: по данным FrequentFlyers.ru, семью с детьми не выпустили за границу из Владивостока, поскольку в свидетельствах о рождении детей не было штампа о гражданстве. Формально такой штамп не нужен — наличие российского гражданства подтверждается загранпаспортом. С таким требованием не знакомы отряды пограничного контроля в Домодедово и Шереметьево: там подтвердили изданию, что ребенку вообще не требуется свидетельство о рождении, если есть загранпаспорт.

Однако пограничная служба во Владивостоке рассудила иначе, и граждан России призывают быть очень внимательными к своим документам.

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